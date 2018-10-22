На муниципальных выборах в Польше лидирует правящая партия

Фото: флаг Польши (pixabay.com-kaboompics)

За представителей правящей партии проголосовали 32,3% поляков

В Польше 21 октября прошли муниципальные выборы, по данным экзитполов, лидирует правящая партия "Право и справедливость" (PiS). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство PAP.

Как сообщается, более всего голосов, по предварительным данням, у правящей партии - 32,3%, еще 24,7% - у оппозиционной "Гражданской коалиции" .

Вместе с тем, за центристскую Польскую крестьянскую партию (PSL) отдали голоса 16,6% поляков.

Отмечается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил всех, кто голосовал за правящую партию. Он отметил, что если данные экзитполов подтвердятся, то это будет "один из лучших результатов в истории Третьей Польской республики".

Промежуточные итоги выборов будут представлены 22 октября, окончательные данные - 24 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд Европейского союза (ЕС) обязал Польшу отменить закон, который заставляет заранее уходить на пенсию судей Верховного суда.