На муніципальних виборах у Польщі лідирує правляча партія

Фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)

За представників правлячої партії проголосували 32,3% поляків

У Польщі 21 жовтня відбулися муніципальні вибори, за даними екзитполів, лідирує правляча партія "Право і справедливість" (PiS). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP.

Як повідомляється, найбільше голосів, за попередніми даними, у правлячої партії - 32,3%, ще 24,7% - в опозиційної "Громадянської коаліції" .

Разом з тим, за центристську Польську селянську партію (PSL) віддали голоси 16,6% поляків.

Наголошується, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подякував усім, хто голосував за правлячу партію. Він зазначив, що якщо дані екзитполів підтвердяться, то це буде один з найкращих результатів в історії Третьої Польської республіки".

Проміжні підсумки виборів будуть представлені 22 жовтня, остаточні дані - 24 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд Європейського союзу (ЄС) зобов'язав Польщу скасувати закон, який змушує достроково йти на пенсію суддів Верховного суду.