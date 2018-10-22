ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

На муніципальних виборах у Польщі лідирує правляча партія

Новини » Політика    22.10.2018 - 02:46
Фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)
Фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)

За представників правлячої партії проголосували 32,3% поляків

У Польщі 21 жовтня відбулися муніципальні вибори, за даними екзитполів, лідирує правляча партія "Право і справедливість" (PiS). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP.

Як повідомляється, найбільше голосів, за попередніми даними, у правлячої партії - 32,3%, ще 24,7% - в опозиційної "Громадянської коаліції" .

Разом з тим, за центристську Польську селянську партію (PSL) віддали голоси 16,6% поляків.

Наголошується, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подякував усім, хто голосував за правлячу партію. Він зазначив, що якщо дані екзитполів підтвердяться, то це буде один з найкращих результатів в історії Третьої Польської республіки".

Проміжні підсумки виборів будуть представлені 22 жовтня, остаточні дані - 24 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд Європейського союзу (ЄС) зобов'язав Польщу скасувати закон, який змушує достроково йти на пенсію суддів Верховного суду.

У Польщі в результаті ДТП постраждали українці Facebook буде блокувати дезінформацію під час виборів у США
Новини України Польшавыборыэкзит-пол Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся