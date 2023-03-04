Мультитест-2023: коли та як проходитиме реєстрація

Як повідомляється, для реєстрації абітурієнтам треба буде завантажити свої документи в спеціальний сервіс, а не надсилати їх звичайною поштою.

"Після цього кожний учасник отримає доступ до своєї інформаційної сторінки на сайті УЦОЯО. Ця сторінка буде нашим основним інформаційним порталом для учасника", - пояснила Вакуленко.

Зазначено, що на цій сторінці буде відображатися вся інформація про те де, коли і як буде проходити тестування.

Основна сесія тестування буде проходити у червні. А наприкінці місяця або на початку липня - відбудеться додаткова. Взяти участь у ній зможуть вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

Результати учасники НМТ-2023 зможуть дізнатися відразу в своєму тестовому середовищі. Тобто, коли закінчується час або всі завдання виконані, на екрані з'являється кількість тестових балів за кожен предмет.

"Демонстраційні варіанти з усіх предметів НМТ ми оприлюднюємо у себе на сайті. Це буде і ПДФ, і онлайн-версія для учасників, у яких є можливість працювати в інтернеті", - додала заступниця директора УЦОЯО.

Також учасники зможуть проходити тести в онлайн-тестувальнику, перевірити себе і зрозуміти, над чим ще треба попрацювати.