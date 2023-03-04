Мультитест-2023: коли та як проходитиме реєстрація

У 2023 році абітурієнти в Україні знову складатимуть національний мультипредметний тест. Реєстрація розпочнеться у квітні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці директора УЦОЯО Тетяни Вакуленко в інтерв'ю Укрінформу.
Як повідомляється, для реєстрації абітурієнтам треба буде завантажити свої документи в спеціальний сервіс, а не надсилати їх звичайною поштою.
"Після цього кожний учасник отримає доступ до своєї інформаційної сторінки на сайті УЦОЯО. Ця сторінка буде нашим основним інформаційним порталом для учасника", - пояснила Вакуленко.
Зазначено, що на цій сторінці буде відображатися вся інформація про те де, коли і як буде проходити тестування.
Основна сесія тестування буде проходити у червні. А наприкінці місяця або на початку липня - відбудеться додаткова. Взяти участь у ній зможуть вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.
Результати учасники НМТ-2023 зможуть дізнатися відразу в своєму тестовому середовищі. Тобто, коли закінчується час або всі завдання виконані, на екрані з'являється кількість тестових балів за кожен предмет.
"Демонстраційні варіанти з усіх предметів НМТ ми оприлюднюємо у себе на сайті. Це буде і ПДФ, і онлайн-версія для учасників, у яких є можливість працювати в інтернеті", - додала заступниця директора УЦОЯО.
Також учасники зможуть проходити тести в онлайн-тестувальнику, перевірити себе і зрозуміти, над чим ще треба попрацювати.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що національний мультипредметний тест цьогорічної вступної кампанії відбуватиметься за схемою 2+1. Вступники складатимуть два обов'язкові предмети, а третій буде на вибір.
Також раніше ми писали, що українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.
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