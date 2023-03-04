Мультитест-2023: когда и как будет проходить регистрация

В 2023 году абитуриенты в Украине снова будут сдавать национальный мультипредметный тест. Регистрация начнется в апреле на сайте Украинского центра оценки качества образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора УЦОКО Татьяны Вакуленко в интервью Укринформу.
Как сообщается, для регистрации абитуриентам нужно будет загрузить свои документы в специальный сервис, а не отправлять их по обычной почте.
"После этого каждый участник получит доступ к своей информационной странице на сайте УЦОКО. Эта страница будет нашим основным информационным порталом для участника", - пояснила Вакуленко.
Отмечено, что на этой странице будет отображаться вся информация о том, где, когда и как будет проходить тестирование.
Основная сессия тестирования будет проходить в июне. А в конце месяца или начале июля - состоится дополнительная. Принять участие в ней смогут абитуриенты, которые по уважительным причинам не прошли тестирование во время основной сессии.
Результаты участники НМТ-2023 смогут узнать сразу в своей тестовой среде. То есть когда заканчивается время или все задания выполнены, на экране появляется количество тестовых баллов за каждый предмет.
"Демонстрационные варианты по всем предметам НМТ мы обнародуем у себя на сайте. Это будет и НДФ, и онлайн-версия для участников, у которых есть возможность работать в интернете", - добавила заместитель директора УЦОКО.
Также участники смогут проходить тесты в онлайн-тестировщике, проверить себя и понять, над чем еще предстоит поработать.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что национальный мультипредметный тест нынешней вступительной кампании будет проходить по схеме 2+1. Поступающие будут составлять два обязательных предмета, а третий будет по выбору.
Также ранее мы писали, чтоукраинские абитуриенты, которые в результате находятся за границей, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которые будут там обустроены.
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