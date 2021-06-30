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В Мукачево загорелась придорожная гостиница

Автор: РБК-Украина

В Мукачево Закарпатской области загорелся мотель "Водолей". Тушение продолжается уже третий час.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 15:40 на номер экстренного вызова "101" сообщили о пожаре на территории мотеля "Водолей" в Мукачево на улице Графа фон Шенборна. Центр возгорания был в подсобно-складских помещениях.

"Сейчас на месте происшествия работает шесть единиц техники трех государственных пожарно-спасательных частей Мукачево и добровольцев церковной пожарной команды села Дерцен. Всего 26 пожарных", - говорится в сообщении.

В 17:10 пожар локализовали, продолжается тушение. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: пожар в Мукачево (dsns.gov.ua)

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пожаротельМукачево