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У Мукачеві загорівся придорожній готель

Автор: РБК-Україна

У Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель"Водолій". Гасіння триває вже третю годину.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що о 15:40 на номер екстреного виклику "101" повідомили про пожежу на території мотелю "Водолій" в Мукачеві на вулиці Графа фон Шенборна. Центр загоряння був в підсобно-складських приміщеннях.

"Зараз на місці події працює шість одиниць техніки трьох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева і добровольців церковної пожежної команди села Дерцен. Всього 26 пожежних", - йдеться в повідомленні.

О 17:10 пожежу локалізували, триває гасіння. Інформація про потерпілих не надходила.

Фото: пожежа в Мукачеві (dsns.gov.ua)

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пожежаотельМукачево