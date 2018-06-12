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В 17 областях Украины ожидаются грозы

НовостиОбщество    12.06.2018 - 15:48
Фото: грозовая туча в Киеве (twitter.com/kmda_official)
Фото: грозовая туча в Киеве (twitter.com/kmda_official)

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В 17 областях Украины сегодня, 12 июня, ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

"12 июня днем в Украине, кроме южной части, Днепропетровщины, Донетчины и Луганщины, грозы, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами град и порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 12-15 июня в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о пожарной опасности в Украине 12-15 июня 2018 года.

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Теги публикации: Гидрометцентр, гроза, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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