Мудрик знову забив: "Челсі" вчетверте поспіль переміг у Лізі конференцій

Ліга конференцій, основний раунд, 4-й тур

"Хайденхайм" – "Челсі" – 0:2

Гол: Нкунку, 51, Мудрик, 86

Вилучення: Казадеи (Ч), 90+6

Обидві команди підійшли до очної зустрічі в статусі лідерів турніру, маючи за плечами по три перемоги. "Челсі" посідав перше місце у таблиці завдяки феноменальній різниці м'ячів ("плюс 13"). "Хайденхайм" маючи скромні "плюс 4" був шостим.

Перший тайм, хоч і завершився нулями, був доволі гострим. Моменти виникали у обох воріт і голкіпери мали чудові нагоди продемонструвати свою майстерність.

Михайло Мудрик був одним з найактивніших у складі лондонців. На 25-й хвилині, після подачі кутового, він сам створив собі умови для атаки, але забарився і захисники зуміли в останній момент вибити м'яч.

А через вісім хвилин українець майже заробив пенальті. Він проштовхнув м'яч між захисниками, ввійшов до штрафного і впав. Все виглядало настільки натурально, що арбітр навіть вказав на "точку". Проте, передивившись VAR, своє рішення відмінив. Мудрик явно домальовував.

Вже на початку другої половини гри більш високий клас гостей все ж таки сказався. Господарі в пропущеному голі винити можуть самі себе, оскільки під час атаки суперника примудрилися тричі втратити м'яч. Фінальний пас зробив Джейдон Санчо, а Крістофер Нкунку, зорієнтувавшись швидше за захисника, пробив з меж штрафного в лівий верхній кут.

Згодом господарі мали чудовий момент, щоб зрівняти рахунок, але неперевершено в цей вечір діяв голкіпер "Челсі" Філіп Йоргенсен. У гостей супершанс зробити дубль мав Нкунку. Він утік практично на рандеву з голкіпером "Хайденхайма" Кевіном Мюллером, але пробив просто у нього.

Щодо Мудрика, то в другому таймі він був менш помітним. Але свою справу все ж зробив. На 86-й хвилині він потужним ударом замкнув простріл від Санчо. І таким чином поставив крапку в матчі. Загальну позитивну картину для "Челсі" зіпсувало вилучення Чезаре Казадеї вже в компенсований час. Італієць заробив другу жовту на рівному місці.