Мудрик снова забил: "Челси" в четвертый раз подряд победил в Лиге конференций

Лига конференций, основной раунд, 4-й тур

"Хайденхайм" – "Челси" – 0:2

Гол: Нкунку, 51, Мудрик, 86

Удаление: Казадеи (Ч), 90+6

Обе команды подошли к очной встрече в статусе лидеров турнира, имея за плечами по три победы. "Челси" занимал первое место в таблице благодаря феноменальной разнице мячей ("плюс 13"). "Хайденхайм" имея скромные "плюс 4" был шестым.

Первый тайм, хоть и завершился нулями, был довольно острым. Моменты возникали у обеих ворот и голкиперы имели отличные возможности продемонстрировать свое мастерство.

Михаил Мудрик был одним из самых активных в составе лондонцев. На 25-й минуте, после подачи углового, он сам создал себе условия для атаки, но промедлил и защитники сумели в последний момент выбить мяч.

А спустя восемь минут украинец почти заработал пенальти. Он протолкнул мяч между защитниками, вошел в штрафную и упал. Все выглядело настолько естественно, что арбитр даже указал на "точку". Однако, пересмотрев VAR, свое решение отменил. Мудрик явно дорисовывал.

Уже в начале второй половины игры более высокий класс гостей все же сказался. Хозяева в пропущенном голе винить могут сами себя, поскольку во время атаки соперника умудрились трижды потерять мяч. Финальный пас сделал Джейдон Санчо, а Кристофер Нкунку, сориентировавшись быстрее защитника, пробил из пределов штрафной в левый верхний угол.

Впоследствии хозяева имели отличный момент, чтобы сравнять счет, но непревзойденно в этот вечер действовал голкипер "Челси" Филипп Йоргенсен. У гостей супершанс сделать дубль имел Нкунку. Он убежал практически на рандеву с голкипером "Хайденхайма" Кевином Мюллером, но пробил прямо у него.

Что касается Мудрика, то во втором тайме он был менее заметен. Но свое дело все-таки сделал. На 86-й минуте он мощным ударом замкнул прострел от Санчо. И таким образом поставил точку в матче. Общую позитивную картину для "Челси" испортило удаление Чезаре Казадеи уже в компенсированное время. Итальянец заработал вторую желтую на ровном месте.