Мудрик забрав культовий номер "Челсі" на новий сезон

22-річний вінгер відмовився від 15-ки, під якою дебютував у складі "синіх". Номери також обрали літні новачки столичного гранда.

Мудрик у сезоні 2023/24 виступатиме під "десяткою". Культовий номер дістався українцю в спадок від американця Пулішіча, який перебрався в "Мілан". Раніше під 10-м номером кольори "Челсі" захищали Вілліан, Еден Азар, Мата, Бенаюн, Джо Коул, Йокановіч, Казірагі, Марк Х'юз.

Разом із Мудриком змінив номер і чемпіон світу Енцо Фернандес. Аргентинець забрав "вісімку" Ковачіча. Натомість літні новачки розібрали нетипові номери: воротар Санчес виступатиме під 31-м номером, оборонець Дісасі – під 2-м, нападник Нкунку – під 18-м, а форвард Джексон – під 15-м.

"Челсі" в міжсезоння-2023

1 липня новим керманичем "синіх" став Маурісіо Почеттіно. Він покликаний повернути лондонців на вершину АПЛ після невдалого попереднього сезону з фінішем на 12-й сходинці чемпіонату.

Перед підписанням Дісасі "Челсі" закрив 5 трансферів. Португалець перейшов вільним агентом, а за бразильця Ангело, француза Угочукву, сенегальця Джексона та французу Нкунку лондонці заплатили 139 млн євро.

"Челсі" провів 5 спарингів, у яких не зазнав жодної поразки. Перемоги "сині" здобули над "Рексемом" (5:0), "Брайтоном" (4:3) та "Фулхемом" (2:0). Українець Михайло Мудрик зіграв 3 поєдинки, в яких записав до свого активу 1 м'яч та 1 асист.