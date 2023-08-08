Мудрик забрал культовый номер "Челси" на новый сезон

22-летний вингер отказался от 15-ки, под которой дебютировал в составе "синих". Номера также выбрали летние новички столичного гранда.

Мудрик в сезоне 2023/24 будет выступать под "десяткой". Культовый номер достался украинцу в наследство от перебравшегося в "Милан" американца Пулишича. Ранее под 10-м номером цвета "Челси" защищали Виллиан, Эден Азар, Мата, Бенаюн, Джо Коул, Йоканович, Казираги, Марк Хьюз.

Вместе с Мудриком сменил номер и чемпион мира Энцо Фернандес. Аргентинец забрал "восьмерку" Ковачича. Пожилые новички разобрали нетипичные номера: вратарь Санчес будет выступать под 31-м номером, защитник Дисаси – под 2-м, нападающий Нкунку – под 18-м, а форвард Джексон – под 15-м.

"Челси" в межсезонье-2023

1 июля новым наставником "синих" стал Маурисио Почеттино. Он призван вернуть лондонцев на вершину АПЛ после неудачного предыдущего сезона с финишем на 12-й строчке чемпионата.

Перед подписанием Дисаси "Челси" закрыл 5 трансферов. Португалец перешел свободным агентом, а за бразильца Ангело, француза Угочукву, сенегальца Джексона и француза Нкунку лондонцы заплатили 139 млн евро.

"Челси" провел 5 спаррингов, в которых не потерпел ни одного поражения. Победы "синие" одержали над "Рексемом" (5:0), "Брайтоном" (4:3) и "Фулхэмом" (2:0). Украинец Михаил Мудрик сыграл 3 поединка, в которых записал в свой актив 1 мяч и 1 ассист.