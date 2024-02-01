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Мудрик не врятував "Челсі" від розгрому в Ліверпулі: відео

Фото: "Сині" не впоралися з мерсисайдським викликом (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Челсі" зазнав поразки з великим рахунком від "Ліверпуля" в 22-му турі чемпіонату Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Ліверпуль" – "Челсі" – 4:1

Голи: Жота, 23, Бредлі, 39, Собослай, 65, Діас. 79 – Нкунку, 71

Нереалізований пенальті: Нуньєс, 45+2 (Л)

 

 

"Червоні" повели в рахунку в середині першої половини, коли Жота прорвався крізь двох оборонців і переграв Петровіча з близької відстані. А згодом Бредлі ввірвався в штрафний і влучно пробив у дальній кут. А під завісу тайму Нуньєс із пенальті пробив у стійку.

Побиття столичної команди продовжилося після перерви. Розгромним рахунок на 65-й хвилині зробив Собослай. Із меж карної зони він головою замкнув навіс Бредлі з правого флангу. Лише після третього м'яча "Челсі" спромігся відкрити лік голам – Нкунку накрутив оборонця і поклав від стійки.

Утім, останнє слово було за "Ліверпулем". Мерсисайдці вкотре реалізували флангову атаку. Цього разу з лівого флангу прострілив Нуньєс, а Діас у падінні замкнув передачу з лінії воротарського – 4:1 у підсумку.

Українець Михайло Мудрик розпочав матч на лаві запасних "Челсі". На полі він з'явився після перерви. За відведений час він зробив 25 дотиків м'яча, виконав 10 точних передач із десяти та одного разу неточно пробив у напрямку воріт.

До слова, співак Роббі Вільямс став президентом "Порт Вейла" з Ліги 1.

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ЛиверпульЧелсиЧемпіонат Англії