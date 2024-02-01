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Мудрик не спас "Челси" от разгрома в Ливерпуле: видео

Фото: "Синие" не справились с мерсисайдским вызовом (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Челси" потерпел поражение с большим счетом от "Ливерпуля" в 22-м туре чемпионата Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 22-й тур

"Ливерпуль" – "Челси" – 4:1

Голы: Жота, 23, Брэдли, 39, Собослай, 65, Диас. 79 – Нкунку, 71

Нереализованный пенальти: Нуньес, 45+2 (Л)

 

 

"Красные" повели в счете в середине первой половины, когда Жота прорвался сквозь двух защитников и обыграл Петровича с близкого расстояния. А потом Брэдли ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол. А под занавес тайма Нуньес с пенальти пробил в штангу.

Избиение столичной команды продолжилось после перерыва. Разгромным счёт на 65-й минуте сделал Собослай. Из границ штрафной зоны он головой запер навес Брэдли с правого фланга. Лишь после третьего мяча "Челси" смог открыть счет голам - Нкунку накрутил защитника и уложил от стойки.

Впрочем, последнее слово было за "Ливерпулем". Мерсисайдцы в очередной раз реализовали фланговую атаку. В этот раз с левого фланга прострелил Нуньес, а Диас в падении замкнул передачу с линии вратарской – 4:1 в итоге.

Украинец Михаил Мудрик начал матч на скамейки запасных "Челси". На поле он появился после перерыва. За отведенное время он сделал 25 касаний мяча, выполнил 10 точных передач из десяти и однажды неточно пробил в направлении ворот.

К слову, певец Робби Уильямс стал президентом "Порт Вейла" из Лиги 1.

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