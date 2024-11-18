Мудрик увірвався до топ-рейтингу АПЛ: у "Челсі" йому немає рівних

Швидкість українського півзахисника в матчі АПЛ досягла 35,79 км на годину. Це п'ятий результат у лізі і найкращий у "Челсі".

А найшвидшим гравцем Прем'єр-ліги 2024/25 є захисник лондонського "Тоттенхема" Мікі ван де Вен. В одному з епізодів 23-річний нідерландець зумів розвинути швидкість 37,12 км/год.

Топ-10 найшвидших гравців АПЛ 2024/25

Мікі ван де Вен ("Тоттенхем") – 37.12 км/год Матеуш Нуньєш ("Манчестер Сіті") – 36.72 Карлос Форбс ("Вулверхемптон") – 36.57 Антоні Еланга ("Ноттінгем") – 35.9 Михайло Мудрик ("Челсі") – 35.79 Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") – 35.74 Тімо Вернер ("Тоттенхем") – 35.69 Антоні Робінсон ("Фулхем") – 35.63 Габріел Мартінеллі ("Арсенал") – 35.57 Амаду Онана ("Астон Вілла") – 35.54

Мудрик у "Челсі" в сезоні 2024/25

Півзахисник збірної України взяв участь у 14-ти матчах лондонців в сезоні. Загалом на полі провів 760 хвилин.

Найкращі показники він має в Лізі конференцій, де в основному турнірі зіграв три повних матчі, забив два голи та тричі асистував партнерам. Ще один пас він зробив у кваліфікації ЛК. Разом з передачею в Кубку Англійської ліги – це всі його результативні дії в сезоні.

З усіх турнірів, де грає "Челсі", найгірші справи Мудрика – в АПЛ. В семи матчах українець провів на полі 146 хвилин, результативними діями поки не відзначився.