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Мудрик на шляху в АПЛ: "Шахтар" підтвердив близький кінець перемовин із грандом Англії

Фото: Михайло Мудрик отримав приз найкращому гравцю "Шахтаря" в 2022 році (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Замість лондонського "Арсенала" вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик близький до поповнення лав іншого представника британської столиці – "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

22-річний українець, вочевидь, невдовзі переїде до омріяної англійської Прем'єр-ліги. Щоправда, в останній момент трансферну ціль "Арсенала" зібралися перехопити сусіди з "Челсі".

"Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов і співвласник "Челсі" Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до "Челсі". Сторони є дуже близькими до трансферу футболіста", – йдеться в повідомленні.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, "сині" погодилися на умови вітчизняного гранда з продажу Мудрика за 100 млн євро. Вінгер полетів до Лондона, де в неділю пройде медогляд. Потім українець повинен підписати контракт до 2030 року.

Раніше "Арсенал" оновив пропозицію про трансфер Мудрика. "Каноніри" запропонували за зірочку "гірників" орієнтовно 70 млн євро. Ще 20 мільйонів "Шахтар" міг отримати бонусами. Сам вінгер теж прагнув перейти в "Арсенал".

До слова, раніше пригадали історію виступів українців у Франції на фоні переходу Маліновського.

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