Мудрик наблизився до "Арсенала" після нової пропозиції "Шахтарю", – інсайдер

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера .

Напередодні "каноніри" вийшли на "гірників" із новою пропозицією. Позиції сторін почали зближуватися, але прорив у перемовинах ще не настав.

"Арсенал" запропонував за Мудрика орієнтовно 70 млн євро. Солідна сума закладена на бонуси. Наразі сторони узгоджують якраз пакет додаткових винагород для "Шахтаря". Лондонці залишаються лідером у перегонах за вінгера, а "Челсі" офіційних пропозицій не робив.

Сам Мудрик налаштований на перехід в "Арсенал". Під час відпустки він перебував на Туманному Альбіоні та відвідав кілька поєдинків "канонірів". Умови особистого контракту з лондонцями українець нібито вже узгодив.

Михайло Мудрик у сезоні 2022/23 загалом провів 18 матчів , у яких забив 10 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Статистика в Лізі чемпіонів – 6 поєдинків, 3 голи, 2 асисти.

EXCL: Arsenal new official proposal for Mykhaylo Mudryk is close to €70m fee plus add-ons, submitted tonight as revealed earlier. #AFC



Negotiations ongoing with Shakhtar Donetsk to discuss on the add-ons package.



No issues on personal terms, Mudryk wants the move. pic.twitter.com/AOaMEnV4Ub — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2023