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Мудрик провалив допінг-тест: загрожує тривала дискваліфікація

Фото: Михайло Мудрик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com,

У пробі "А" футболіста виявили заборонену речовину. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у Мудрика наприкінці жовтня. Очікується, що найближчими днями буде також відкрита проба "B".

23-річному українцю загрожує дискваліфікація.Він може опинитись поза футболом на термін від двох до чотирьох років. З останніх прикладів – француз Поль Погба, якого спочатку дискваліфікували на чотири роки, але потім скоротили термін до 18 місяців.

Востаннє в заявку "Челсі" Мудрик потрапив 1 грудня – на матч АПЛ проти "Астон Вілли". Після цього він пропустив чотири гри лондонської команди. У клубі відсутність українця пояснювали хворобою.

Мудрик поки що не прокоментував ситуацію, але у його соціальних мережах помітили певну активність. Зокрема гравець оперативно відключив можливість коментування в Instagram.

У сезоні-2024/25 півзахисник взяв участь у 15 матчах клубу в усіх турнірах. На його рахунку три голи та чотири результативні передачі.

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