Мудрик отримав порцію компліментів від Почеттіно перед турне в США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goal .

Аргентинський фахівець мав бесіду з українцем на старті підготовки до нового сезону. 51-річний тренер, вочевидь, у захваті від рівня зірки збірної України.

"Мудрик – справді хороший хлопець, він ще дуже молодий та наділений приголомшливим потенціалом. Найголовніше – завоювати довіру. Гравці повинні знати нас і бути в курсі нашого підходу. Ми багато розмовляємо, що робить мене щасливим", – заявив Почеттіно.

Мудрик потрапив до переліку футболістів першої команди на передсезонний тур до Штатів. Там "сині" зіграють 5 контрольних поєдинків – проти "Рексема" (20 липня), "Брайтона" (23 липня), "Ньюкасла" (27 липня), "Фулхема" (30 липня) і дортмундської "Боруссії" (3 серпня). Старт АПЛ – 13 серпня.

Михайло Мудрик у "Челсі"

Українець переїхав на "Стемфорд Брідж" 15 січня з донецького "Шахтаря". Орієнтовна сума трансферу – 70 млн євро. Ще 30 мільйонів у євровалюті прописали бонусами.

Дебютував за "Челсі" 21 січня у виїзному матчі Прем'єр-ліги проти "Ліверпуля" (0:0). Першою результативною дією відзначився 11 березня, коли в 27-му турі чемпіонату Англії асистував Ковачічу проти "Лестера" (3:1). Загалом зіграв 17 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 2 результативні передачі.

Влітку зіграв два матчі в складі збірної України – товариський проти Німеччини (асист) і кваліфікації проти Північної Македонії (2 асисти). Пізніше поїхав із молодіжкою на Євро-2023. Там провів 2 поєдинки, в яких записав до активу ще 2 результативні передачі.