UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мудрик несподівано залишився без тренера в "Челсі": яка реакція українця

Фото: Маурісіо Почеттіно та Михайло Мудрик (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво лондонського "Челсі" звільнило Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Аргентинець залишився без роботи за лічені дні після фінішу сезону. На чолі з ним "сині" посіли 6-те місце в англійській Прем'єр-лізі та дійшли до фіналу Кубка ліги.

Почеттіно покинув "Челсі" за взаємною згодою сторін. Під час дводенних перемовин із менеджментом фахівець не знайшов спільного бачення майбутнього проекту лондонців і погодився завчасно припинити співпрацю. Аргентинський тренер отримає солідну компенсацію.

Почеттіно очолив "Челсі" влітку торік. Перед стартом сезону склад команди поповнився понад десятком нових виконавців. Як наслідок, результати "синіх" упродовж тривалого часу були непереконливими. Утім, у п'яти фінальних турах лондонці здобули 5 перемог.

На звільнення Почеттіно відреагував Михайло Мудрик. Українець під завісу сезону закріпився в основній обоймі команди, а загалом провів 41 матч у всіх турнірах (7 м'ячів, 2 асисти). "Дякую, за все", – написав вінгер і додав спільну з тренером світлину.

 

До слова, раніше "Ліверпуль" призначив Слота тренером замість Клоппа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧелсиЧемпіонат Англії