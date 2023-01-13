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Мудрик наблизився до "Арсенала" після нової пропозиції "Шахтарю", – інсайдер

Фото: Михайло Мудрик на зборах "Шахтаря" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" отримав покращений варіант трансферної угоди щодо півзахисника Михайла Мудрика від лондонського "Арсенала".

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Напередодні "каноніри" вийшли на "гірників" із новою пропозицією. Позиції сторін почали зближуватися, але прорив у перемовинах ще не настав.

"Арсенал" запропонував за Мудрика орієнтовно 70 млн євро. Солідна сума закладена на бонуси. Наразі сторони узгоджують якраз пакет додаткових винагород для "Шахтаря". Лондонці залишаються лідером у перегонах за вінгера, а "Челсі" офіційних пропозицій не робив.

Сам Мудрик налаштований на перехід в "Арсенал". Під час відпустки він перебував на Туманному Альбіоні та відвідав кілька поєдинків "канонірів". Умови особистого контракту з лондонцями українець нібито вже узгодив.

Михайло Мудрик у сезоні 2022/23 загалом провів 18 матчів , у яких забив 10 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Статистика в Лізі чемпіонів – 6 поєдинків, 3 голи, 2 асисти.

До слова, раніше пригадали історію виступів українців у Франції на фоні переходу Маліновського.

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