Мудрик приблизился к "Арсеналу" после нового предложения "Шахтеру", – инсайдер

Накануне "канониры" вышли на "горняков" с новым предложением. Позиции сторон начали сближаться, но прорыв в переговорах еще не наступил.

"Арсенал" предложил за Мудрика ориентировочно 70 млн евро. Приличная сумма заложена в качестве бонусов. Стороны в данный момент как раз согласовывают пакет дополнительных вознаграждений для "Шахтера". Лондонцы остаются лидером в гонке за вингера, а "Челси" официальных предложений не делал.

Сам Мудрик настроен на переход в "Арсенал". Во время отпуска он находился на Туманном Альбионе и посетил несколько поединков "канониров". Условия личного контракта с лондонцами украинец уже якобы согласовал.

Михаил Мудрик в сезоне 2022/23 в общей сложности провел 18 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Статистика в Лиге чемпионов – 6 поединков, 3 гола, 2 ассиста.