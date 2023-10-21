Мудрик с голом-шедевром не обеспечил "Челси" победу над "Арсеналом" Зинченко

Лондонский "Челси" с помощью Михаила Мудрика едва не обыграл "Арсенал" Александра Зинченко в столичном дерби в 9-м туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 9-й тур

"Челси" – "Арсенал" – 2:2

Голы: Палмер, 15 (пенальти), Мудрик, 48 – Райс, 77, Троссард, 84

В стартовые минуты борьба шла в основном в центре поля. Впрочем, к дождливым условиям быстрее привыкли хозяева "Стэмфорд Бридж". Они с активными перемещениями принялись организовывать атаки с флангов.

Один из таких выпадов неожиданно завершился пенальти – Мудрик откликнулся на навес и головой отправил мяч в руку Салиба. Арбитр решился назначить одиннадцатиметровый после видеоповтора. К мячу подошел Палмер и развел мяч и вратаря по разным углам.

Закрепили собственное преимущество "синие" на старте второй половины. Настоящий гол-красавец оформил Мудрик. Украинец получил мяч на левом фланге и, очевидно, собирался подать в штрафную, но отправил сферу по фантастической траекторией в дальний угол.

WHO ELSE?!



Mudryk scores against Arsenal (the club he almost joined last winter) as he lobs Raya with a cross cum shot



He’s been brilliant today!



2-0 Chelsea! pic.twitter.com/MMPgf2tn1e — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 21, 2023

Впрочем, удержать преимущество "Челси" было не суждено. "Канониры" сумели дожать хозяев под занавес встречи. Первый гол "привез" кипер команды Маурисио Почеттино – Санчес выбил мяч прямо на Райса, который мгновенно отправил в пустые ворота. Вскоре Сака после паса Хаверца подал на дальнюю штангу с правого фланга, а Троссард в касание сравнял счет – 2:2 в итоге.

Показательно, что перевернул матч "Арсенал" в отсутствие украинцев на поле. Зинченко с "горчичником" в пассиве еще после перерыва заменил Томиясу. В свою очередь на 66-й минуте вместо Мудрика на поле вышел Джексон.