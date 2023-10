Мудрик с голом-шедевром не обеспечил "Челси" победу над "Арсеналом" Зинченко

Англия, Премьер-лига, 9-й тур

"Челси" – "Арсенал" – 2:2

Голы: Палмер, 15 (пенальти), Мудрик, 48 – Райс, 77, Троссард, 84

В стартовые минуты борьба шла в основном в центре поля. Впрочем, к дождливым условиям быстрее привыкли хозяева "Стэмфорд Бридж". Они с активными перемещениями принялись организовывать атаки с флангов.

Один из таких выпадов неожиданно завершился пенальти – Мудрик откликнулся на навес и головой отправил мяч в руку Салиба. Арбитр решился назначить одиннадцатиметровый после видеоповтора. К мячу подошел Палмер и развел мяч и вратаря по разным углам.

Закрепили собственное преимущество "синие" на старте второй половины. Настоящий гол-красавец оформил Мудрик. Украинец получил мяч на левом фланге и, очевидно, собирался подать в штрафную, но отправил сферу по фантастической траекторией в дальний угол.

WHO ELSE?!



Mudryk scores against Arsenal (the club he almost joined last winter) as he lobs Raya with a cross cum shot



He’s been brilliant today!



2-0 Chelsea! pic.twitter.com/MMPgf2tn1e