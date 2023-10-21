Мудрик с голом-шедевром не обеспечил "Челси" победу над "Арсеналом" Зинченко
Лондонский "Челси" с помощью Михаила Мудрика едва не обыграл "Арсенал" Александра Зинченко в столичном дерби в 9-м туре английской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Англия, Премьер-лига, 9-й тур
"Челси" – "Арсенал" – 2:2
Голы: Палмер, 15 (пенальти), Мудрик, 48 – Райс, 77, Троссард, 84
В стартовые минуты борьба шла в основном в центре поля. Впрочем, к дождливым условиям быстрее привыкли хозяева "Стэмфорд Бридж". Они с активными перемещениями принялись организовывать атаки с флангов.
Один из таких выпадов неожиданно завершился пенальти – Мудрик откликнулся на навес и головой отправил мяч в руку Салиба. Арбитр решился назначить одиннадцатиметровый после видеоповтора. К мячу подошел Палмер и развел мяч и вратаря по разным углам.
Закрепили собственное преимущество "синие" на старте второй половины. Настоящий гол-красавец оформил Мудрик. Украинец получил мяч на левом фланге и, очевидно, собирался подать в штрафную, но отправил сферу по фантастической траекторией в дальний угол.
WHO ELSE?!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 21, 2023
Mudryk scores against Arsenal (the club he almost joined last winter) as he lobs Raya with a cross cum shot
He’s been brilliant today!
2-0 Chelsea! pic.twitter.com/MMPgf2tn1e
Впрочем, удержать преимущество "Челси" было не суждено. "Канониры" сумели дожать хозяев под занавес встречи. Первый гол "привез" кипер команды Маурисио Почеттино – Санчес выбил мяч прямо на Райса, который мгновенно отправил в пустые ворота. Вскоре Сака после паса Хаверца подал на дальнюю штангу с правого фланга, а Троссард в касание сравнял счет – 2:2 в итоге.
Показательно, что перевернул матч "Арсенал" в отсутствие украинцев на поле. Зинченко с "горчичником" в пассиве еще после перерыва заменил Томиясу. В свою очередь на 66-й минуте вместо Мудрика на поле вышел Джексон.
К слову, ранее легенда "Манчестер Юнайтед" Чарльтон скончался в 86 лет.
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