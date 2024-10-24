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Мудрик із голом і асистами став співтворцем перемоги "Челсі" над "Панатінаїкосом"

Фото: Михайло Мудрик відсвяткував гол із Енцо Марескою (x.com/ChelseaInPhotos)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Михайло Мудрик неабияк доклався до розгромної перемоги лондонського "Челсі" над афінським "Панатінаїкосом" у загальному раунді Ліги конференцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, основний раунд, 2-й тур

"Панатінаїкос" – "Челсі" – 1:4

Голи: Пельїстрі, 69 – Фелікс, 22, 55, Мудрик, 49, Нкунку, 59 (пенальті)

 

"Сині" відкрили рахунок на екваторі першої половини. Це Фелікс у дотик завершив простріл Мудрика вздовж воріт. На старті другого тайму подвоїв перевагу "Челсі" українець, головою замкнувши навіс Нету з правого флангу.

На 55-й хвилині Фелікс оформив дубль. Португалець на лінії штрафного отримав передачу від Мудрика та з рикошетом від оборонця спрямував м'яч у сітку. А ще за кілька хвилин Нкунку реалізував одинадцятиметровий та зробив рахунок непристойним.

ПАО зумів підсолодити гіркоту поразки з голом Пельїстрі. "Челсі" здобув другу перемогу поспіль в єврокубку та опинився на чолі загального заліку команд. У наступному турі "сині" зустрінуться з вірменським "Ноахом" 7 листопада.

Мудрик відіграв усі 90 хвилин. Наразі він вийшов у лідери Ліги конференцій за кількістю результативних передач (3). Тепер українець сподіватиметься потрапити до заявки "Челсі" на матч англійської Прем'єр-ліги проти "Ньюкасла" 27 жовтня. Попередній тур вінгер пропустив.

До слова, київське "Динамо" мінімально програло "Ромі" в Лізі Європи.

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