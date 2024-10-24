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Мудрик с голом и ассистами стал сотворцем победы "Челси" над "Панатинаикосом"

Фото: Михаил Мудрик отпраздновал гол с Энцо Мареской (x.com/ChelseaInPhotos)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Украины Михаил Мудрик изрядно приложился к разгромной победе лондонского "Челси" над афинским "Панатинаикосом" в общем раунде Лиги конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, основной раунд, 2-й тур

"Панатинаикос" – "Челси" – 1:4

Голы: Пельистри, 69 – Феликс, 22, 55, Мудрик, 49, Нкунку, 59 (пенальти)

 

"Синие" открыли счет на экваторе первой половины. Это Феликс в касание завершил прострел Мудрика вдоль ворот. На старте второго тайма удвоил преимущество "Челси" украинец, головой замкнув навес Нету с правого фланга.

На 55-й минуте Феликс оформил дубль. Португалец на линии штрафной получил передачу от Мудрика и с рикошетом от защитника отправил мяч в сетку. А через несколько минут Нкунку реализовал одиннадцатиметровый и сделал счет неприличным.

ПАО сумел подсластить горечь поражения с голом Пельистри. "Челси" одержал вторую победу подряд в еврокубке и оказался во главе общего зачета команд. В следующем туре "синие" встретятся с армянским "Ноахом" 7 ноября.

Мудрик отыграл все 90 минут. В данный момент он вышел в лидеры Лиги конференций по количеству результативных передач (3). Теперь украинец надеется попасть в заявку "Челси" на матч английской Премьер-лиги против "Ньюкасла" 27 октября. Предыдущий тур вингер пропустил.

К слову, киевское "Динамо" минимально проиграло "Роме" в Лиге Европы.

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