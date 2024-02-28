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Мудрик ефектним голом відсвяткував повернення до основи "Челсі": відео

Фото: Михайло Мудрик і Рахім Стерлінг (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Михайло Мудрик доклався до перемоги лондонського "Челсі" над "Лідсом" у п'ятому раунді Кубка Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Кубок Англії, 5-й раунд

"Челсі" – "Лідс" – 3:2

Голи: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59

 

Йоркширці несподівано повели в рахунку на 8-й хвилині, підстерігши помилку оборони "синіх". Кайседо під пресингом помилився, тож Джозефу залишалося відправити м'яч у ворота після передачі Ентоні. "Челсі", однак", швидко відігрався – Джексон влучно пробив у дальній кут із правого краю штрафного.

А під завісу тайму до справи взявся Мудрик. Українець, який вперше за вісім матчів з'явився у старті, класно завершив зразкову атаку господарів. Вінгер у дотик пробив під опорну ногу голкіпера з пасу Стерлінга.

 

 

 

Проте, "Лідс" здаватися на милість переможцю не став. На початку другої половини "павичі" відновили паритет. Цього разу Джозеф пробив головою у протихід воротарю після навісу всюдисущого Ентоні – 2:2. Останнє слово в зустрічі все ж було за лондонцями. На першій доданій Галлахер отримав м'яч у півколі штрафного, розвернувся та потужно поклав під поперечину.

У чвертьфіналі Кубка Англії "Челсі" зустрінеться зі ще одним представником Першого дивізіону – "Лестером". Найстаріший футбольний турнір планети залишається ледь не останньою можливістю "синіх" пробитися в єврокубки на наступний сезон. У чемпіонаті Англії команда Мудрика йде на 11-й сходинці.

 

 

До слова, раніше "Ліверпуль" переграв "Челсі" у фіналі Кубка англійської ліги.

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Челси