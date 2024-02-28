RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мудрик эффектным голом отпраздновал возвращение в основу "Челси": видео

Фото: Михаил Мудрик и Рахим Стерлинг (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Украины Михаил Мудрик приложился к победе лондонского "Челси" над "Лидсом" в пятом раунде Кубка Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Кубок Англии, 5-й раунд

"Челси" – "Лидс" – 3:2

Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59

 

 

Йоркширцы неожиданно повели в счете на 8-й минуте, подкараулив ошибку обороны "синих". Кайседо под прессингом ошибся, поэтому Джозефу оставалось отправить мяч в ворота после передачи Энтони. "Челси", однако", быстро отыгрался – Джексон метко пробил в дальний угол с правого края штрафной.

А под занавес тайма за дело взялся Мудрик. Украинец, впервые за восемь матчей появившийся в старте, классно завершил образцовую атаку хозяев. Вингер в касание пробил под опорную ногу голкипера из ремня Стерлинга.

 

 

 

Однако "Лидс" сдаваться на милость победителю не стал. В начале второй половины "павлины" восстановили паритет. В этот раз Джозеф пробил головой в противоход вратарю после навеса вездесущего Энтони – 2:2. Последнее слово во встрече все же было за лондонцами. На первой добавленной Галлахер получил мяч в полукруге штрафной, развернулся и мощно уложил под перекладину.

В четвертьфинале Кубка Англии "Челси" встретится с еще одним представителем Первого дивизиона – "Лестером". Самый старый футбольный турнир планеты остается едва ли не последней возможностью "синих" пробиться в еврокубки на следующий сезон. В чемпионате Англии команда Мудрика идет на 11-й строчке.

 

 

К слову, ранее "Ливерпуль" обыграл "Челси" в финале Кубка английской лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Челси