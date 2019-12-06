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МТБ БАНК впервые профинансировал агропроизводителя под «овощную» аграрную расписку

Новости » Пресс-релизы     06.12.2019 - 09:00
МТБ БАНК впервые профинансировал агропроизводителя под «овощную» аграрную расписку

ПАО "МТБ БАНК" первым среди банков Украины предоставил агропроизводителю финансирование под обеспечение финансовой аграрной расписки под будущий урожай моркови в качестве залога. Это стало возможным благодаря поддержке проекта «Аграрные расписки в Украине».

МТБ БАНК активно работает с инструментом аграрных расписок, который внедряется проектом IFC (группа Всемирного Банка) при поддержке Швейцарской Конфедерации. В 2019 году МТБ БАНК представил на рынке несколько эксклюзивных программ кредитования агропроизводителей с использованием аграрных расписок. Более того, банк кредитует не только производителей традиционных культур (зерновых, масличных), но и тех, кто выращивает фрукты и овощи. 29 ноября, в Николаевском отделении ПАО «МТБ БАНК», впервые в Украине в рамках программы "Agro New" был предоставлен кредит ООО "Адонис Агро Юг", которое занимается выращиванием овощных культур в Николаевской и Херсонской областях. В качестве обеспечения по кредиту была принята финансовая аграрная расписка на сумму более трех миллионов гривен под залог урожая моркови. Обычно, фермеры плодоовощного сектора имеют ограниченный доступ к банковскому кредитованию, но благодаря программе "Agro New" производители свежих овощей и фруктов смогут привлекать необходимые ресурсы для своей деятельности.

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