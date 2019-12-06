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МТБ БАНК вперше профінансував агровиробника під «овочеву» аграрну розписку

Новини » Прес-релізи     06.12.2019 - 09:00
МТБ БАНК вперше профінансував агровиробника під «овочеву» аграрну розписку

ПАТ МТБ БАНК першим серед банків України надав агровиробнику фінансування під забезпечення фінансової аграрної розписки з майбутнім врожаєм моркви у заставі. Це стало можливим завдяки підтримці Проекту «Аграрні розписки в Україні».

МТБ БАНК активно працює з інструментом аграрних розписок, котрий впроваджується проектом IFC, група Світового Банку за підтримки Швейцарської Конфедерації. У 2019 році МТБ БАНК представив на ринку декілька ексклюзивних програм кредитування агровиробників з використанням аграрних розписок. Більше того, банк кредитує не тільки виробників традиційних культур (зернових, олійних), але і тих, хто вирощує фрукти та овочі. 29 листопада, в Миколаївському відділенні ПАТ «МТБ БАНК», вперше в Україні в рамках програми "Agro New" був наданий кредит ТОВ "Адоніс Агро Південь", яке займається вирощуванням овочевих культур на Миколаївщині та Херсонщині. Як забезпечення по кредиту була прийнята фінансова аграрна розписка на суму понад три мільйони гривень під заставу урожаю моркви. Зазвичай, фермери плодоовочевого сектору мають обмежений доступ до банківського кредитування, але завдяки програмі "Agro New" виробники свіжих овочів та фруктів зможуть залучати необхідні ресурси для своєї діяльності.

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