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МТБ БАНК стал участником одной из крупнейших мировых платежных систем UnionPay International

Пресс-релизы, Пятница 17 июля 2020 09:30
МТБ БАНК стал участником одной из крупнейших мировых платежных систем UnionPay International

Сегодня в Украине всего три банка обладают статусом участника международной платежной системы UnionPay International , среди которых - ПАО "МТБ БАНК".

Национальный банк Украины 25 июня 2020 года зарегистрировал МТБ БАНК участником международной платежной системы UnionPay International (UPI). UPI — это дочерняя компания национальной платежной системы Китая China UnionPay. Платежная система China UnionPay (CUP) – единственная национальная платежная система Китая, одна из самых крупных платежных систем в мире. UPI в партнерстве с более чем 2300 финансовыми учреждениями обеспечила прием карт UPI в 179 странах и регионах по всему миру, выпуская их в 61 стране и регионе.

- Мы благодарны одной из крупнейших международных платежных систем за оказанное доверие и предоставление нам наивысшего статуса принципиального партнера. Это позволит значительно повысить степень интеграции нашего банка в мировую финансовую систему, - говорит заместитель правления ПАО "МТБ БАНК" Илья Климович. - МТБ БАНК предоставит держателям карт UnionPay качественные финансовые услуги мирового уровня, что поможет украинским торговым предприятиям и малому бизнесу значительно расширить свои возможности.

Первый этап сотрудничества МТБ БАНКа с UnionPay - обслуживание карт платежной системы UnionPay International в сети банкоматов и платежных терминалов, а также эмиссия карт этой платежной системы.

- В наших планах - разработка и внедрение совместных инновационных платежных продуктов. Это значительно улучшит уровень банковского сервиса для клиентов нашего банка, и будет способствовать модернизации платежной индустрии на уровне государства, - подчеркивает Илья Климович.

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