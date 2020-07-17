МТБ БАНК став усасником однієї з найбільших світових платіжних систем Unionplay International

Сьогодні в Україні лише три банки мають статус учасника міжнародної платіжної системи UnionPay International, серед яких - ПАТ "МТБ БАНК".

Національний банк України 25 червня 2020 року зареєстрував МТБ БАНК учасником міжнародної платіжної системи UnionPay International (UPI). UPI - це дочірня компанія національної платіжної системи Китаю China UnionPay. Платіжна система China UnionPay (CUP) - єдина національна платіжна система Китаю, одна з найбільших платіжних систем у світі. UPI в партнерстві з понад 2300 фінансовими установами забезпечила прийом карток UPI у 179 країнах і регіонах по всьому світу, випускаючи їх у 61 країні та регіоні.

- Ми вдячні одній з найбільших міжнародних платіжних систем за надану довіру та надання нам найвищого статусу принципового партнера. Це дозволить значно підвищити ступінь інтеграції нашого банку в світову фінансову систему, - говорить заступник голови правління ПАТ "МТБ БАНК" Ілля Климович. - МТБ БАНК надасть власникам карток UnionPay якісні фінансові послуги світового рівня, що допоможе українським торговельним підприємствам і малому бізнесу значно розширити свої можливості.

Перший етап співпраці МТБ БАНКу з UnionPay – обслуговування карток платіжної системи UnionPay International у мережі банкоматів та платіжних терміналів, а також емісія карток цієї платіжної системи.

- У наших планах - розробка та впровадження спільних інноваційних платіжних продуктів. Це значно покращить рівень банківського сервісу для клієнтів нашого банку та буде сприяти модернізації платіжної індустрії на рівні держави, - підкреслив Ілля Климович.