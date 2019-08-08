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МТБ БАНК полностью перешел на выпуск бесконтактных платежных карт


На прошлогоднем форуме в Давосе нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц призвал мир постепенно переходить на расчеты цифровыми деньгами.  Так называемая cashless economy  снижает расходы на финансовые операции и приводит к ускорению денежного оборота. Главную роль в реализации этой цели играют платежные карты, современная технология изготовления которых позволяет выпускать «пластик» с бесконтактным функционалом и предлагает технические решения, позволяющие оплачивать покупки и услуги при помощи смартфонов, планшетов и часов.

Интерес к безналичным платежам возрастает с внедрением новых научно-технических разработок -  людям удобно рассчитываться картой, не выпуская ее из рук или с помощью различных гаджетов, которые поддерживают технологию NFC. Это быстро (платеж проходит за 0,1 секунды) и безопасно.   Украина по итогам четвертого квартала 2018 года продемонстрировала высокий темп прироста  NFC-транзакций и вошла в четверку мировых стран с самым высоким уровнем внедрения этой финансовой технологии. Растет и число транзакций бесконтактными  платежными картами  -  их количество выросло на 44,3% по сравнению с началом 2018 года и достигло 4 миллионов штук. Так, две ведущие мировые платежные системы Visa и Mastercard, инициировали переход на полностью бесконтактный способ оплаты, и украинские банки постепенно прекращают выпуск карт с магнитной лентой и чипом. Точнее, и лента, и чип могут остаться, но обязательным является функционал бесконтактной оплаты – достаточно просто поднести карту к считывающему устройству и осуществить платеж.  Каждая девятая активная платежная карта в Украине – бесконтактная. 

Несмотря на то, что мировая платежная система Mastercard дала отечественным банкам время до 2021 года для перехода   - МТБ БАНК уже всем своим клиентам эмитирует исключительно карты  contactless.  Наряду с бесконтактными платежными картами клиенты МТБ БАНКа имеют возможность «привязать» свои карты к смартфону, планшету или часам – МТБ БАНК поддерживает мировые платежные сервисы Google Pay, Apple Pay и Garmin Pay. Поскольку один из глобальных трендов – развитие «интернета вещей» и подключенных устройств (платежный функционал становится частью любого гаджета), МТБ БАНК ставит перед собой задачи максимально удовлетворить потребности своих клиентов и предоставить им все возможности, которые доступны в современном финансовом мире.  

 

 

 

 

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