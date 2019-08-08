МТБ БАНК повністю перейшов на випуск безконтактних платіжних карток

На минулорічному форумі в Давосі нобелівський лауреат Джозеф Стігліц закликав світ поступово переходити на розрахунки цифровими грошима. Так звана cashlesseconomy знижує витрати на фінансові операції та призводить до прискорення грошового обігу. Головну роль у реалізації цієї мети відіграють платіжні карти, технології виготовлення яких дозволяють випуск «пластика» з безконтактним функціоналом і технічні рішення, що дають змогу сплачувати за покупки та послуги, користуючись смартфоном, планшетом і годинником.

Цікавість до безготівкових платежів зростає з впровадженням нових науково-технічних розробок - людям зручно розраховуватися карткою, не випускаючи її з рук, або за допомогою різних гаджетів, які підтримують технологію NFC. Це швидко (платіж проходить за 0,1 секунди) та безпечно. Україна за підсумками четвертого кварталу 2018 року продемонструвала високий темп приросту NFC-транзакцій та увійшла до четвірки світових країн з найвищим рівнем впровадження цієї фінансової технології. Збільшується й число транзакцій безконтактними платіжними картками - їхня кількість зросла на 44,3%, у порівнянні з початком 2018 року, і досягла чотирьох мільйонів штук. Так, дві провідні платіжні системи Visa і Mastercard ініціювали перехід на повністю безконтактний спосіб оплати, тож українські банки поступово припиняють випуск карток із магнітною стрічкою й чіпом. Точніше, і стрічка, і чіп можуть залишитися, але обов'язковим є функціонал безконтактної оплати - достатньо лише піднести картку до зчитувального пристрою та здійснити платіж. Кожна дев'ята активна платіжна картка в Україні - безконтактна.

Незважаючи на те, що світова платіжна система Mastercard дозволила вітчизняним банкам до 2021 року підготуватися до переходу - МТБ БАНК уже всім своїм клієнтам емітує виключно картки contactless. Разом з безконтактними платіжними картками клієнти МТБ БАНКу мають можливість «прив'язати» свої карти до смартфону, планшету або годинника - МТБ БАНК підтримує світові платіжні сервіси Google Pay, Apple Pay і Garmin Pay. Оскільки один з глобальних трендів - розвиток «інтернету речей» і підключених пристроїв (платіжний функціонал стає частиною будь-якого гаджету), МТБ БАНК ставить перед собою завдання максимально задовольнити потреби своїх клієнтів і надати їм усі можливості, які доступні в сучасному фінансовому світі.