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МТБ БАНК: Карантин - не значит остановка. Работаем!

Новости » Пресс-релизы     17.04.2020 - 09:00
МТБ БАНК: Карантин - не значит остановка. Работаем!

Несмотря на карантин и возникшие в связи с ним трудности в работе отечественного бизнеса, ПАО "МТБ БАНК" строит свою работу так, чтобы предприятия могли работать без задержки финансирования и потери оборотных средств.

По итогам первого квартала МТБ БАНК обеспечил более чем двукратный рост объемов торгового финансирования внешнеэкономических транзакций наших клиентов. Это стало возможным благодаря поддержке со стороны экспортных кредитных страховых агентств, в первую очередь Китайской SinoSure. Операции на внутреннем рынке за первый квартал также демонстрируют прирост - суммарный объем выпущенных инструментов приблизился к 300 000 000 гривен.

Выпуск МТБ БАНКом документарных аккредитивов и банковских гарантий для участников внешнеэкономической деятельности, а также тендерных, таможенных и других типов гарантий по внутриукраинским операциям позволяет не останавливать бизнес-процессы и поддерживать украинскую экономику.

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