МТБ Банк: Карантин - не означає зупинка. Працюємо!

Незважаючи на карантин і труднощі в роботі вітчизняного бізнесу, що виникли у зв'язку з обмежувальними заходами, ПАТ "МТБ БАНК" будує свою роботу таким чином, аби підприємства могли працювати без затримки фінансування та втрати обігових коштів.

За підсумками першого кварталу МТБ БАНК забезпечив більш ніж двократне зростання обсягів торгового фінансування зовнішньоекономічних транзакцій наших клієнтів. Це стало можливим завдяки підтримці з боку експортних кредитних страхових агенцій, у першу чергу – китайської SinoSure. Операції на внутрішньому ринку за перший квартал також демонструють приріст - сумарний обсяг випущених інструментів наблизився до 300 мільйонів гривень.