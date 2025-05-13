MRKTNG MRTHN 2025 "Під сонцем інсайтів": реєстрація відкрита

Ми живемо у часи, коли стратегія народжується не лише в брифі, а в реальності, де переплелися війна, культура, емоція, зміни. Креативні рішення, інноваційні проєкти та соціальні ініціативи стали новою базою. Бо сучасний маркетинг - не про гучність, а про значення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів.
Як не загубитися на маркетинговому полі? Як українським маркетологам та комунікаційникам витягувати ті самі інсайти із контексту, що влучають у ціль?
Як соняхи тягнуться до сонця, так і топові маркетологи, креативники та комунікаційники України - до ідей, що прояснюють хаос і ведуть уперед. 4 червня на MRKTNG MRTHN 2025 від онлайн-медіа MMR та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ вони поділяться променями інсайтів, які допоможуть вам втілити правильні маркетингові стратегії.
Цьогорічна тема події - "Під сонцем інсайтів" – натхненна баладою Івана Драча, де навіть сонце сходить не випадково, а щоб запалити думку.
Реєстрація вже відкрита на mrktng.mmr.ua — лови своє місце під сонцем, поки воно в зеніті.
Запрошуємо креативників, комунікаційників та маркетологів, а також представників світу мистецтва, військового маркетингу та інших, щоб поговорити про:
На нас очікують інсайти від:
- Сергія Грабчака, маркетинг-директора Ощадбанку,
- Романа Гурбанова, креативного директора і співзасновника агенції Taktika,
- Маріанни Коніної, Founder & CEO Reputation City,
- Ірини Метньової, засновниці Vandog Agency,
- Ксенії Сікорської, маркетинг-директорки ПУМБ
- Оксани Бондаренко, командира пресслужби бригади НГУ «Азов»
- та неймовірного складу інших експертів.
У межах марафону - нагородження найсильніших маркетингових кейсів року X-RAY.
Слідкуйте за оновленнями програми на сайті і сторінці MMR у Facebook та Telegram. Розширюємо кордони ідей і межі рішучості разом!
Сонце вже сходить. Побачимось під його світлом. Під сонцем інсайтів MRKTNG MRTHN 2025
Реєстрація за посиланням: mrktng.mmr.ua — хапайте свій квиток першими.
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