MRKTNG MRTHN 2025 "Под солнцем инсайтов": регистрация открыта

Мы живем во времена, когда стратегия рождается не только в брифинге, а в реальности, где переплелись война, культура, эмоция, изменения. Креативные решения, инновационные проекты и социальные инициативы стали новой базой. Потому что современный маркетинг - не о громкости, а о значении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов.
Как не потеряться на маркетинговом поле? Как украинским маркетологам и коммуникационщикам извлекать те самые инсайты из контекста, которые попадают в цель?
Как подсолнухи тянутся к солнцу, так и топовые маркетологи, креативщики и коммуникационщики Украины - к идеям, которые проясняют хаос и ведут вперед. 4 июня на MRKTNG MRTHN 2025 от онлайн-медиа MMR и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ они поделятся лучами инсайтов, которые помогут вам воплотить правильные маркетинговые стратегии.
Нынешняя тема события - "Под солнцем инсайтов" - вдохновлена балладой Ивана Драча, где даже солнце восходит не случайно, а чтобы зажечь мысль.
Регистрация уже открыта на mrktng.mmr.ua - лови свое место под солнцем, пока оно в зените.
Приглашаем креативщиков, коммуникационщиков и маркетологов, а также представителей мира искусства, военного маркетинга и других, чтобы поговорить о..:
Нас ожидают инсайты от:
- Сергея Грабчака, маркетинг-директора Ощадбанка,
- Романа Гурбанова, креативного директора и соучредителя агентства Taktika,
- Марианны Кониной, Founder & CEO Reputation City,
- Ирины Метневой, основательницы Vandog Agency,
- Ксении Сикорской, маркетинг-директора ПУМБ
- Оксаны Бондаренко, командира пресс-службы бригады НГУ "Азов"
- и невероятного состава других экспертов.
В рамках марафона - награждение сильнейших маркетинговых кейсов года X-RAY.
Следите за обновлениями программы на сайте и странице MMR в Facebook и Telegram. Расширяем границы идей и пределы решимости вместе!
Солнце уже восходит. Увидимся под его светом. Под солнцем инсайтов MRKTNG MRTHN 2025
Регистрация по ссылке: mrktng.mmr.ua - хватайте свой билет первыми.
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