MRKTNG MRTHN 2025 "Под солнцем инсайтов": регистрация открыта

Как не потеряться на маркетинговом поле? Как украинским маркетологам и коммуникационщикам извлекать те самые инсайты из контекста, которые попадают в цель?

Как подсолнухи тянутся к солнцу, так и топовые маркетологи, креативщики и коммуникационщики Украины - к идеям, которые проясняют хаос и ведут вперед. 4 июня на MRKTNG MRTHN 2025 от онлайн-медиа MMR и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ они поделятся лучами инсайтов, которые помогут вам воплотить правильные маркетинговые стратегии.

Нынешняя тема события - "Под солнцем инсайтов" - вдохновлена балладой Ивана Драча, где даже солнце восходит не случайно, а чтобы зажечь мысль.

Регистрация уже открыта на mrktng.mmr.ua - лови свое место под солнцем, пока оно в зените.

Приглашаем креативщиков, коммуникационщиков и маркетологов, а также представителей мира искусства, военного маркетинга и других, чтобы поговорить о..:

Креатив в действии. Как удержать внимание в мире, где его ни у кого нет? Здесь соберутся кейсы вау-маркетинга, нестандартных кампаний и коллабораций, которые попадают прямо в сердце.

Как превратить маркерные заметки в смыслы. О социальном маркетинге, который выходит за пределы продаж и становится частью изменений в обществе.

Бренды-пластилины. Как выживать и трансформироваться во время кризиса? О стратегиях устойчивости, перезапуске брендов и адаптации в реальном времени.

Другие сцены, другие голоса. На пересечении культуры, маркетинга и опыта войны. Кто создает новые нарративы и как они влияют на бренды?

Те же инсайты. Данные, аналитика, интуиция - как принимать решения, когда стабильность стала редкостью?

Что ждет на марафоне?

4 панельные дискуссии

30+ спикеров - те, кто формирует смыслы рынка

500+ участников офлайн сообщества и 8000+ онлайн зрителей

4 панельные дискуссии - глубокие, честные, острые

1 день - максимум инсайтов.

Нас ожидают инсайты от:

- Сергея Грабчака, маркетинг-директора Ощадбанка,

- Романа Гурбанова, креативного директора и соучредителя агентства Taktika,

- Марианны Кониной, Founder & CEO Reputation City,

- Ирины Метневой, основательницы Vandog Agency,

- Ксении Сикорской, маркетинг-директора ПУМБ

- Оксаны Бондаренко, командира пресс-службы бригады НГУ "Азов"

- и невероятного состава других экспертов.

В рамках марафона - награждение сильнейших маркетинговых кейсов года X-RAY.

Следите за обновлениями программы на сайте и странице MMR в Facebook и Telegram. Расширяем границы идей и пределы решимости вместе!

Солнце уже восходит. Увидимся под его светом. Под солнцем инсайтов MRKTNG MRTHN 2025

Генеральный партнер: Ощадбанк

Генеральный информационный партнер: 1+1 media

Регистрация по ссылке: mrktng.mmr.ua - хватайте свой билет первыми.