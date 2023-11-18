Мріяли про елітне містечко. Під Дніпром викрито банду на мільярдній схемі з землею

За даними слідства, колишній голова Новомосковської районної державної адміністрації та двоє "кримінальних авторитетів" створили злочинну організацію, до якої залучили підприємців.

"Вони розробили схему незаконного заволодіння 35 земельними ділянками водного фонду у Самарській затоці", - розповіли у Офісі генпрокурора.

План злочинців

За даними поліції, щоб заволодіти землями водного фонду, розміщених на острові озера, фігуранти розробили злочинний план. За вказівкою на той час голови РДА, 70 гектарів землі поділили на земельні ділянки по 2 гектари та в подальшому незаконно передали у приватну власність, видавши відповідні державні акти. Землі оформили на членів своїх сімей, близьких родичів, а також підлеглих працівників комерційної структури.

Так, посадовець взяв на себе незаконні розпорядження щодо виділення вказаних земель у приватну власність. Інші учасники забезпечили оформлення майнових земельних прав на членів сім’ї та підконтрольних людей.

"Відповідно до офіційних даних Фонду держмайна вартість 70 га захоплених земель становить понад 1 млрд гривень", - додали в Офісі генпрокурора.

У подальшому підозрювані планували змінити цільове призначення земель та побудувати елітне котеджне містечко.

Деталі слідства

За процесуального керівництва прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом учасникам злочинної організації. Їх затримано.

У ході спецоперації проведено 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих. Зокрема, вилучено документацію, яка підтверджує незаконну діяльність, зброю, грошові кошти у сумі понад 200 тис доларів США, 80 тис євро, мобільні телефони, елітні автомобілі, чорнові записи.