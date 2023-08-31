Для школярів та вчителів готують новацію. Завтра представлять деталі

Віце-премʼєр-міністр Михайло Федоров та міністр освіти й науки Оксен Лісовий разом зі своїми командами готують новацію для українських шкіл.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що справді допомагатиме", - повідомив президент.

Зеленський зазначив, що деталі даної новації стануть відомі вже завтра.

Глава держави також сьогодні привітав з річницею Київський політех. Він зазначив, що поспілкувався зі студентами та викладачами й наголосив, що освіта завжди буде залишатися тим елементом, який дає силу людям і державі, який дає змогу розвиватися й ставати міцнішими попри все.

"Особливо хочу подякувати сьогодні тим нашим студентам і викладачам, тим нашим освітянам, які не просто здобувають чи допомагають здобути освіту, а роблять освітній процес таким практичним, який потрібен саме зараз, коли світлий розум наших людей допомагає, зокрема, українській "оборонці". Хороші проекти є в наших студентів, сильні проекти. Мінстратегпрому є що реалізовувати", - додав президент.

Нагадаємо, днями міністр освіти й науки заявив, що МОН планує розробити нову модель оплати праці вчителів і директорів шкіл.

Коли чекати змін і якими вони будуть, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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