"Мрия" пролетит над Крещатиком на параде ко Дню независимости

В параде ко Дню независимости примет участие самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Он пролетит над Крещатиком, замыкая воздушную колонну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна "Укроборонпром" .

18 августа Ан-225 принял участие в первой репетиции военного парада к 30-й годовщине независимости Украины.

"Мрия" пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из боевых вертолетов, истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов семейства «Ан» - Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Транспортник Ан-225 "Мрия" создан на государственном предприятии "Антонов". Самолет предназначался для перевозки космического корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия".

Также предполагалось, что "Мрия" будет использоваться и как летательный космодром многоразовой авиационно-космической транспортной системы (МАКС), где самолет является первой ступенью.

22 марта 1989 года "Мрия" с грузом 156,3 тонны поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установила 110 мировых рекордов по скорости, высоте полета и грузоподъемности.

В 11 сентября 2001 года Ан-225 установил 124 мировых и 214 национальных рекордов.