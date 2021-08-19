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"Мрія" пролетить над Хрещатиком на параді до Дня Незалежності

Автор: Дмитрий Кузнецов

У параді до Дня Незалежності візьме участь найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія". Він пролетить над Хрещатиком, замикаючи повітряну колону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу концерну "Укроборонпром".

"Мрія «пролетить над Хрещатиком і замикатиме повітряну колону з бойових вертольотів, винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників і військово-транспортних суден сімейства» Ан" - Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

18 серпня Ан-225 взяв участь у першій репетиції військового параду до 30-ї річниці Незалежності України.

Транспортник Ан - 225 "Мрія" створений на державному підприємстві"Антонов". Літак призначався для перевезення космічного корабля багаторазового використання "Буран" і частин ракети-носія "Енергія".

Також передбачалося, що "Мрія" буде використовуватися і як літальний космодром багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи (МАКС), де літак є першим щаблем.

22 березня 1989 року "Мрія" з вантажем 156,3 тонни піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів по швидкості, висоті польоту і вантажності.

У 11 вересня 2001 року Ан-225 встановив 124 світових і 214 національних рекордів.

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