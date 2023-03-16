"Мрія" мала полетіти до Німеччини. Bild розкрила деталі

Легендарний вантажний літак АН-225 "Мрія" мав полетіти до Німеччини відразу після початку повномасштабного вторгнення росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За інформацією газети, український літак мав прилетіти до міжнародного аеропорту "Лейпциг/Галле", який був для нього "другою домівкою". Там він приземлявся 32 рази, що частіше, ніж будь-де в Німеччині.
У Bild зазначають, що евакуацію літака було сплановано заздалегідь. Як розповів капітан екіпажу Дмитро Антонов, вже 23 лютого ввечері, напередодні початку повномасштабної війни, він знаходився усередині повністю заправленого літака і був готовий відлітати. Але цього не дозволили зробити "за вказівкою вищого керівництва".
"Переміщення АН-225 та меншого АН-124 літаків було заплановано на 25 лютого. Рішення про це було прийнято 21 лютого. Розмови про це велися за кілька тижнів до цього", - заявив представник аеропорту "Лейпциг/Галле" Уве Шухарт.
При цьому німецькі журналісти стверджують, що стоянки для українських літаків у Німеччині було підготовлено ще 26 січня.
За даними Bild, супутникові знімки аеродрому в Гостомелі вказують на те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, оскільки решта повітряних суден залишилася недоторканою.
Варто зауважити, що росіяни знищили "Мрію" вже 24 лютого за допомогою авіанальотів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишньому керівництву заводу "Антонов" оголосили підозру. Їхні дії могли призвести до знищення легендарного літака АН-225 "Мрія".
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