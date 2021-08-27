Мозырский НПЗ предупредил об опасности добавления спирта в бензин

Добавление в автомобильные бензины компонентов этилового спирта без контроля качества недопустимо. Это ведет к утрате оригинальных эксплуатационных характеристик нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мозырского НПЗ, комментируя программу сети АЗС "БРСМ-Нафта" по добавлению в белорусские бензины топливного этанола.

"При добавлении этилового спирта будет происходить повышенная коррозия технологического оборудования из-за способности спирта поглощать влагу из атмосферного воздуха. Также при транспортировке автомобильных бензинов, приготовленных с этиловым спиртом, на большие расстояния происходит расслоение продукта на компоненты: бензин и спирт", - сообщили на белорусском заводе со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя генерального директора главного инженера ОАО "Мозырский НПЗ" Евгения Григоровича.

Там отметили, что ОАО "Мозырский НПЗ" производит автомобильные бензины различных марок - бензины неэтилированные АИ-92-К5-Евро, АИ-95-К5-Евро, АИ-98-К5-Евро, АИ-100-К5-Евро в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 228 "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические требования и методы испытаний".

"На каждой стадии - от производства до выпуска товарной продукции и последующей отгрузки потребителю - ведется лабораторный контроль показателей качества автомобильных бензинов аккредитованной лабораторией. На каждую партию товарной продукции выдается паспорт качества, которым производитель подтверждает, а главное, несет ответственность за качество произведенной и отгруженной товарной продукции", - подчеркнули на предприятии.