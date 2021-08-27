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Мозирський НПЗ попередив про небезпеку додавання спирту в бензин

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 16:04
Мозирський НПЗ попередив про небезпеку додавання спирту в бензин Фото: Мозирський НПЗ попередив про небезпеку додавання спирту в бензин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Додавання в автомобільні бензини компонентів етилового спирту без контролю якості неприпустимо. Це веде до втрати оригінальних експлуатаційних характеристик нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мозирського НПЗ, коментуючи програму мережі АЗС "БРСМ-Нафта" по додаванню в білоруські бензини паливного етанолу.

"При додаванні етилового спирту відбуватиметься підвищена корозія технологічного обладнання через здатність спирту поглинати вологу з атмосферного повітря. Також при транспортуванні автомобільних бензинів, приготованих з етиловим спиртом, на великі відстані відбувається розшарування продукту на компоненти: бензин і спирт", - повідомили на білоруському заводі з посиланням на виконуючого обов'язки першого заступника генерального директора головного інженера ВАТ "Мозирський НПЗ" Євгена Григоровича.

Там відзначили, що ВАТ "Мозирський НПЗ" виробляє автомобільні бензини різних марок - бензини неетильовані АІ-92-К5-Євро, АІ-95-К5-Євро, АІ-98-К5-Євро, АІ-100-К5-Євро відповідно до вимог європейського стандарту EN 228 "Палива для двигунів внутрішнього згоряння. Неетильований бензин. Технічні вимоги і методи випробувань".

"На кожній стадії - від виробництва до випуску товарної продукції і подальшого відвантаження споживачеві - ведеться лабораторний контроль показників якості автомобільних бензинів акредитованою лабораторією. На кожну партію товарної продукції видається паспорт якості, яким виробник підтверджує, а головне, несе відповідальність за якість виробленої і відвантаженої товарної продукції ", - підкреслили на підприємстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "БРСМ-Нафта" з травня відмовилася від продажу заводських бензинів марки А-92 і перейшла на реалізацію бензину Plus А-92 Евро5-Е5, одержуваного шляхом додавання в заводські бензини 1% паливного етанолу (спирту). Згідно з опублікованими на АЗС "БРСМ" паспортів якості, Plus А-92 Евро5-Е5 був проведений на базі бензину Мозирського НПЗ.

Українські нафтопереробні заводи, які в документах "БРСМ" вказані як потенційні виробники "базових" бензинів для додавання біоетанолу, також заявили про неприпустимість додавання в вироблений ними бензин А-92 паливного біоетанолу.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що єдиним сенсом подібних проектів можуть бути податкові зловживання.

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