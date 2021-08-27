Мозирський НПЗ попередив про небезпеку додавання спирту в бензин

Додавання в автомобільні бензини компонентів етилового спирту без контролю якості неприпустимо. Це веде до втрати оригінальних експлуатаційних характеристик нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мозирського НПЗ, коментуючи програму мережі АЗС "БРСМ-Нафта" по додаванню в білоруські бензини паливного етанолу.

"При додаванні етилового спирту відбуватиметься підвищена корозія технологічного обладнання через здатність спирту поглинати вологу з атмосферного повітря. Також при транспортуванні автомобільних бензинів, приготованих з етиловим спиртом, на великі відстані відбувається розшарування продукту на компоненти: бензин і спирт", - повідомили на білоруському заводі з посиланням на виконуючого обов'язки першого заступника генерального директора головного інженера ВАТ "Мозирський НПЗ" Євгена Григоровича.

Там відзначили, що ВАТ "Мозирський НПЗ" виробляє автомобільні бензини різних марок - бензини неетильовані АІ-92-К5-Євро, АІ-95-К5-Євро, АІ-98-К5-Євро, АІ-100-К5-Євро відповідно до вимог європейського стандарту EN 228 "Палива для двигунів внутрішнього згоряння. Неетильований бензин. Технічні вимоги і методи випробувань".

"На кожній стадії - від виробництва до випуску товарної продукції і подальшого відвантаження споживачеві - ведеться лабораторний контроль показників якості автомобільних бензинів акредитованою лабораторією. На кожну партію товарної продукції видається паспорт якості, яким виробник підтверджує, а головне, несе відповідальність за якість виробленої і відвантаженої товарної продукції ", - підкреслили на підприємстві.