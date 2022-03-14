Разработчик браузера Mozilla Firefox убрал российский поисковик "Яндекс" со своего браузера. Полностью удалил его с навигационной панели.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бывшего топменеджера "Яндекса" Григория Бакунова.
"Firefox только что убрал поиск в "Яндексе" из навигационного бара. Поиск по умолчанию заменен на Google, "Яндекс" убран даже из окна выбора поиска в настройках", - написал Бакунов.
Бакунов считает, что поисковый убрали именно по инициативе компании Mozilla Corporation.
Фото: Mozilla Firefox убрала российский поисковик "Яндекс" из настроек (t.me/addmeto)
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