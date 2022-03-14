"Firefox только что убрал поиск в "Яндексе" из навигационного бара. Поиск по умолчанию заменен на Google, "Яндекс" убран даже из окна выбора поиска в настройках", - написал Бакунов.

Бакунов считает, что поисковый убрали именно по инициативе компании Mozilla Corporation.

Фото: Mozilla Firefox убрала российский поисковик "Яндекс" из настроек (t.me/addmeto)