Можуть закінчитись за місяць. РФ використовує снаряди 40-річної давнини, - Пентагон

Росія використовує снаряди 40-річної давнини, оскільки на полі бою артилерія окупантів працює дуже інтенсивно. Без допомоги сторонніх країн у РФ закінчаться снаряди до початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міністерства оборони США, яку приводить Reuters .

"Вони зняли боєприпаси із застарілих запасів, що свідчить про те, що вони готові використовувати ці старі боєприпаси, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому", - заявив представник Пентагону.

За його словами, це трапилось через високу інтенсивність використання артилерії в Україні. Ці снаряди мають високий рівень відмов. У Пентагоні оцінили, що у разі відсутності допомоги з боку Ірану та КНДР, окупанти не будуть мати боєприпасів до початку 2023 року.

"Ми оцінюємо це з урахуванням інтенсивності вогню, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси під кутом того, що ми називаємо повністю придатними артилерійськими та ракетними боєприпасами", - додав чиновник.

Окупанти коли завантажують такі снаряди вимушені йти на певні ризики. Мова йде про те, що вони банально можуть не вистрілити з гармати та не вибухнути у точці призначення.