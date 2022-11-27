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Можуть вивозити військову допомогу. Вантажні літаки РФ активно літають до Китаю, - ЗМІ

Ілюстративне фото: вантажні літаки РФ активно літають до Китаю (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Російські вантажні літаки "Ан-124" майже щодня літають до Китаю. Їхні пункти призначення - міста, де розташовані оборонні підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

За інформацією видання, за тиждень вантажні літаки РФ здійснили близько 10 рейсів. Вони не завжди включають транспондер, що ускладнює їхнє відстеження.

При цьому в Defense Express зазначають, що літаки літають до Чженчжоу та Урумчі, які є потужними логістичними та промисловими центрами.

Портал також додає, що у китайських соцмережах звернули увагу на візити російських вантажних літаків. У мережі з'явилося відео з аеропорту Чженчжоу, автор якого стверджував, що літаки забрали "військову допомогу - екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг і не тільки".

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України.

Також ми писали, що, за словами президента США Джо Байдена, його країна не має фактів, які б свідчили про передачу китайської зброї Росії.

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