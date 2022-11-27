Можуть вивозити військову допомогу. Вантажні літаки РФ активно літають до Китаю, - ЗМІ

За інформацією видання, за тиждень вантажні літаки РФ здійснили близько 10 рейсів. Вони не завжди включають транспондер, що ускладнює їхнє відстеження.

При цьому в Defense Express зазначають, що літаки літають до Чженчжоу та Урумчі, які є потужними логістичними та промисловими центрами.

Портал також додає, що у китайських соцмережах звернули увагу на візити російських вантажних літаків. У мережі з'явилося відео з аеропорту Чженчжоу, автор якого стверджував, що літаки забрали "військову допомогу - екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг і не тільки".