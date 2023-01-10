Можуть вдарити по лікарні. Окупанти, ймовірно, готують провокацію на Луганщині

У ЦНС пояснили, що окупаційна адміністрація в Луганській області має серйозні проблеми з настроями місцевого населення.

"Ключовою є загострена гуманітарна криза в регіоні. Однією з причин є перехід цивільних медичних установ до обслуговування російських військових. Зокрема, простих мешканців просто виганяють із лікарень або відмовляються надавати послуги", - зазначили там.

За даними підпілля, для дискредитації ЗСУ окупанти можуть обстріляти одну із лікарень області, де ще є громадянське населення. Росіяни планують ударити саме у відділення із цивільними.

У ЦНС закликали мешканців тимчасово окупованих територій бути максимально уважними біля об'єктів цивільної інфраструктури.