UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Можуть вдарити по лікарні. Окупанти, ймовірно, готують провокацію на Луганщині

Фото: окупанти, ймовірно, готують провокацію на Луганщині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованій Луганській області російські війська можуть провокувати з жертвами серед цивільних. Ворог має намір звинуватити у цьому ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

У ЦНС пояснили, що окупаційна адміністрація в Луганській області має серйозні проблеми з настроями місцевого населення.

"Ключовою є загострена гуманітарна криза в регіоні. Однією з причин є перехід цивільних медичних установ до обслуговування російських військових. Зокрема, простих мешканців просто виганяють із лікарень або відмовляються надавати послуги", - зазначили там.

За даними підпілля, для дискредитації ЗСУ окупанти можуть обстріляти одну із лікарень області, де ще є громадянське населення. Росіяни планують ударити саме у відділення із цивільними.

У ЦНС закликали мешканців тимчасово окупованих територій бути максимально уважними біля об'єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, у лікарнях окупованої Луганської області все частіше відмовляють хворим у тяжкому стані, "швидка допомога" виїжджає лише на виклики військових РФ.

Також повідомлялося, що напередодні Різдва повідомлялося, що окупанти можуть здійснити теракти у храмах на тимчасово окупованих територіях під час свята, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськокупантиТеракт