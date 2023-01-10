Могут ударить по больнице. Оккупанты, вероятно, готовят провокацию в Луганской области

В ЦНС объяснили, что оккупационная администрация в Луганской области испытывает серьезные проблемы с настроениями местного населения.

"Ключевым является обостренный гуманитарный кризис в регионе. Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений к обслуживанию российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги", - отметили там.

По данным подполья, для дискредитации ВСУ оккупанты могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население. Россияне планируют ударить именно в отделения с гражданскими.

В ЦНС призвали жителей временно оккупированных территорий быть максимально внимательными у объектов гражданской инфраструктуры.