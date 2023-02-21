Можуть лунати вибухи. В Івано-Франківській області сьогодні проведуть навчання ЗСУ

Вона попередила, що сьогодні в області може бути гучно.

"Наші військові проводять навчання. Тому, коли почуєте вибухи в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтесь", - зазначила вона.

Нагадаємо, військові попередили, що в Одесі можуть періодично чути звуки вибухів чи стрілянини, оскільки у місті проводять тренування для українських захисників.

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