Могут раздаваться взрывы. В Ивано-Франковской области сегодня проведут учения ВСУ

Она предупредила, что сегодня в области может быть громко.

"Наши военные проводят учения. Поэтому, когда услышите взрывы в то время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь", - отметила она.

Напомним, военные предупредили, что в Одессе могут периодически слышны звуки взрывов или стрельбы, поскольку в городе проводят тренировки для украинских защитников.

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